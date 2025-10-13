Зеленский подтвердил встречу с Трампом на следующей неделе в Вашингтоне

Лидеры планируют обсудить дальнейшие шаги сотрудничества, в частности поддержку Украины в сфере безопасности и энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом Глава государства сообщил на брифинге с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», встреча может состояться 17 октября.

«Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», – отметил Президент.

Зеленский добавил, что он уже провёл два разговора с Трампом – обсуждали российские атаки на энергетику, гражданскую инфраструктуру, вопросы ПВО и энергетики.

«Также мы говорили о новых дальнобойных возможностях Украины – и мы говорили об этом с ним подробно. Нам не хватило одного звонка, мы договорились на следующий день, в воскресенье. В более широком кругу мы обсудили уже больше деталей именно тех вызовов и именно того, чего мы хотим и чего ожидаем от США, где мы видим их поддержку. Мы обсудили поле боя – совпадает, что у России ничего не получается», – отметил Глава государства.

