Трамп заявив, що Україна хоче піти у наступ і він обговорить це із Зеленським

Дональд Трамп вважає, що Україна хоче перейти в наступ на фронті.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ і він невдовзі обговорить це з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.

«Ми будемо говорити з ним (із Зеленським, - ред) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони (українці, - ред) хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б почати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення», - сказав він.

Президент США також закликав Путіна припинити вбивати українців і також росіян. За його словами, Росія втратила у війні 1,5 мільйона осіб, переважно солдатів.

Додамо, глядачів прес-конференції Дональда Трампа здивувала міміка директора ФБР Кеша Пателя який під час слів президента США про наступ українців раптово зробив «великі очі» та поглянув на інших колег

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.