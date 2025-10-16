Практика судів
Трамп заявив, що Україна хоче піти у наступ і він обговорить це із Зеленським

08:12, 16 жовтня 2025
Дональд Трамп вважає, що Україна хоче перейти в наступ на фронті.
Трамп заявив, що Україна хоче піти у наступ і він обговорить це із Зеленським
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ і він невдовзі обговорить це з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.

«Ми будемо говорити з ним (із Зеленським, - ред) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони (українці, - ред) хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б почати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення», - сказав він.

Президент США також закликав Путіна припинити вбивати українців і також росіян. За його словами, Росія втратила у війні 1,5 мільйона осіб, переважно солдатів.

Додамо, глядачів прес-конференції Дональда Трампа здивувала міміка директора ФБР Кеша Пателя який під час слів президента США про наступ українців раптово зробив «великі очі» та поглянув на інших колег

