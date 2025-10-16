Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление, и он обсудит это с Зеленским

Дональд Трамп считает, что Украина хочет перейти в наступление на фронте.

Фото: скриншот

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление, и он вскоре обсудит это с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы будем говорить с ним (с Зеленским, — ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они (украинцы, — ред.) хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление — вы это знаете. И нам придется принять решение», — сказал он.

Президент США также призвал Путина прекратить убивать украинцев, а также россиян. По его словам, Россия потеряла в войне 1,5 миллиона человек, преимущественно солдат.

Добавим, зрителей пресс-конференции Дональда Трампа удивила мимика директора ФБР Кэша Пателя, который во время слов президента США о наступлении украинцев неожиданно сделал «большие глаза» и посмотрел на других коллег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.