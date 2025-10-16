Практика судов
США получат фото китайских деталей, использовавшимися в российских БпЛА, которые атаковали Украину — Скотт Бессент

08:26, 16 октября 2025
Скотт Бессент также заявил, что США готовы ввести дополнительные пошлины против Китая из-за покупки российской нефти.
США получат фото китайских деталей, использовавшимися в российских БпЛА, которые атаковали Украину — Скотт Бессент
Фото: Getty Images
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вскоре Соединенным Штатам предоставят фотографии, переданные украинским правительством, на которых видно, что китайские детали использовались в российских БпЛА, атакующих Украину, пишет «Радио Свобода».

Также он отметил, что США готовы ввести пошлины против Китая из-за закупки российской нефти. Однако для этого европейские союзники должны быть готовы присоединиться к действиям Белого дома.

«Именно покупка Китаем российской нефти подпитывает российскую военную машину. Китай покупает 60% российских энергоресурсов. Они покупают 90% иранских энергоресурсов», — заявил Бессент.

По мнению Бессента, Китай открыт к обсуждению, и он настроен оптимистично в отношении деэскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина хочет перейти в наступление, и он вскоре обсудит это с Президентом Украины Владимиром Зеленским. 

