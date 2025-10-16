У Верховній Раді пропонують дати боржникам 7 днів на добровільне виконання судового рішення

У законі про виконавче провадження пропонується передбачити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект 14108 щодо забезпечення можливостей добровільного виконання судового рішення.

Як зазначає ініціатор, народний депутат Валерій Божик, законопроект розроблено у зв’язку з необхідністю законодавчого закріплення можливості добровільного виконання судового рішення і здійснення платежів на користь заявника до стадії примусового виконання.

За його словами, наразі у законодавстві «не визначено стадію добровільного виконання судового рішення».

«Добровільне виконання рішень суду дозволить боржникам уникнути додаткових фінансових витрат у зв’язку з примусовим виконанням та не хвилюватись про обмеження прав, які можуть накласти виконавці», вказує ініціатор.

Так, у законі про виконавче провадження пропонується передбачити окрему статтю, в якій визначити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили. Заява про примусове виконання судового рішення суду на підставі виконавчого документа до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця може бути подана після спливу цього 7-добового строку.

Також у Цивільному процесуальному кодексі та Господарському процесуальному кодексі пропонується встановити, що у позовній заяві потрібно вказати відомості про банківські реквізити позивача (дані банківського рахунку, які необхідні для здійснення платежів) у разі наявності у позові вимог про стягнення грошових коштів, а у разі відсутності таких реквізитів у позивача – відомості про бажаний спосіб виконання рішення відповідачем у випадку задоволення судом позовних вимог про стягнення грошових коштів. Крім того, у змінах до ЦПК та ГПК передбачено, що протягом 7 днів після набрання судовим рішенням законної сили боржнику надається право добровільного виконання рішення суду.

Наразі у парламенті зареєстрований також і альтернативний законопроект 14108-1, який подав голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

