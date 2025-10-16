В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14108 относительно обеспечения возможностей добровольного исполнения судебного решения.

Как отмечает инициатор, народный депутат Валерий Божик, законопроект разработан в связи с необходимостью законодательного закрепления возможности добровольного исполнения судебного решения и осуществления платежей в пользу заявителя до стадии принудительного исполнения.

По его словам, сейчас в законодательстве «не определена стадия добровольного исполнения судебного решения».

«Добровольное исполнение решений суда позволит должникам избежать дополнительных финансовых затрат в связи с принудительным исполнением и не волноваться об ограничениях прав, которые могут наложить исполнители», указывает инициатор.

Так, в законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть отдельную статью, в которой определить, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу. Заявление о принудительном исполнении судебного решения на основании исполнительного документа в орган государственной исполнительной службы или частному исполнителю может быть подано по истечении этого 7-суточного срока.

Также в Гражданском процессуальном кодексе и Хозяйственном процессуальном кодексе предлагается установить, что в исковом заявлении нужно указать сведения о банковских реквизитах истца (данные банковского счета, которые необходимы для осуществления платежей) в случае наличия в иске требований о взыскании денежных средств, а в случае отсутствия таких реквизитов у истца – сведения о желаемом способе исполнения решения ответчиком в случае удовлетворения судом исковых требований о взыскании денежных средств. Кроме того, в изменениях к ГПК и ХПК предусмотрено, что в течение 7 дней после вступления судебным решением в законную силу должнику предоставляется право добровольного исполнения решения суда.

Сейчас в парламенте зарегистрирован также и альтернативный законопроект 14108-1, который подал глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

