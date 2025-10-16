Практика судів
На Київщині чоловік повісив собаку на огорожі: справу передали до суду

07:36, 16 жовтня 2025
Правоохоронці призначили експертизу та з’ясували обставини і причини загибелі тварини.
Поліція Київської області завершила досудове розслідування у справі про жорстоке поводження з твариною, що сталося у селі Пилипча на Білоцерківщині. Матеріали передано до суду, повідомили у поліції регіону.

За даними слідства, 59-річний чоловік повісив свого собаку на огорожі власного подвір’я, завдавши тварині тяжких тілесних ушкоджень, від яких вона загинула.

Інцидент стався у вересні. Тоді до поліції надійшло повідомлення про жорстоке поводження з твариною. Під час огляду місця події собака вже був мертвий. Правоохоронці призначили експертизу, щоб з’ясувати обставини і причини загибелі тварини.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

