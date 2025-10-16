В Киевской области мужчина повесил собаку на заборе: дело передали в суд

Правоохранители назначили экспертизу и выяснили обстоятельства и причины гибели животного.

Полиция Киевской области завершила досудебное расследование по делу о жестоком обращении с животным, произошедшем в селе Пилипча Белоцерковского района. Материалы направлены в суд, сообщили в полиции региона.

По данным следствия, 59-летний мужчина повесил свою собаку на заборе собственного двора, нанеся животному тяжкие телесные повреждения, от которых оно погибло.

Инцидент произошел в сентябре. Тогда в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Во время осмотра места происшествия собака уже была мертва. Правоохранители назначили экспертизу, чтобы установить обстоятельства и причины гибели животного.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

На данный момент обвинительный акт направлен в суд.

