Рівень вуглекислого газу у 2024 році рекордно зріс за всю історію спостережень

У 2024 році рівень вуглекислого газу в атмосфері зріс на найбільшу величину за всю історію спостережень, досягнувши нових максимумів, — про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), оприлюдненому 15 жовтня.
Рекордне зростання
За даними ВМО, глобальна концентрація CO2 піднялася на 3,5 частки на мільйон (ppm) — найбільше з моменту початку сучасних вимірювань у 1957 році. У середньому рівень вуглекислого газу сягнув 423,9 ppm, що значно перевищує показники початку 2000-х років.
Причиною зростання називають людські викиди, масштабні лісові пожежі та зменшення здатності океанів і лісів поглинати CO2.
Що кажуть у ВМО
«Тепло, яке вловлюють CO2 та інші парникові гази, надмірно заряджає наш клімат і призводить до екстремальних погодних явищ. Скорочення викидів — це не лише про клімат, а й про безпеку та добробут людей», — наголосила заступниця генсекретаря ВМО Ко Барретт.
За словами фахівців, у 2024 році — найтеплішому за всю історію спостережень — значну роль у зростанні CO2 відіграло явище Ель-Ніньйо, яке зменшило ефективність наземних і морських вуглецевих поглиначів.
Менш ефективні «легені планети»
З підвищенням температури океани поглинають менше CO2, а ліси страждають від посух і пожеж. Це створює ризик утворення «порочного кола».
«Є занепокоєння, що природні поглиначі вуглецю втрачають ефективність. Це означає, що дедалі більше CO2 залишатиметься в атмосфері, прискорюючи потепління», — пояснила координаторка бюлетеня ВМО Оксана Тарасова.
Інші парникові гази також не відстають:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.