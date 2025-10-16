Рівень вуглекислого газу у 2024 році рекордно зріс за всю історію спостережень

У 2024 році рівень CO2 досяг 423,9 ppm, що загрожує посиленням глобального потепління та екстремальних погодних явищ.

У 2024 році рівень вуглекислого газу в атмосфері зріс на найбільшу величину за всю історію спостережень, досягнувши нових максимумів, — про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), оприлюдненому 15 жовтня.

Рекордне зростання

За даними ВМО, глобальна концентрація CO2 піднялася на 3,5 частки на мільйон (ppm) — найбільше з моменту початку сучасних вимірювань у 1957 році. У середньому рівень вуглекислого газу сягнув 423,9 ppm, що значно перевищує показники початку 2000-х років.

Причиною зростання називають людські викиди, масштабні лісові пожежі та зменшення здатності океанів і лісів поглинати CO2.

Що кажуть у ВМО

«Тепло, яке вловлюють CO2 та інші парникові гази, надмірно заряджає наш клімат і призводить до екстремальних погодних явищ. Скорочення викидів — це не лише про клімат, а й про безпеку та добробут людей», — наголосила заступниця генсекретаря ВМО Ко Барретт.

За словами фахівців, у 2024 році — найтеплішому за всю історію спостережень — значну роль у зростанні CO2 відіграло явище Ель-Ніньйо, яке зменшило ефективність наземних і морських вуглецевих поглиначів.

Менш ефективні «легені планети»

З підвищенням температури океани поглинають менше CO2, а ліси страждають від посух і пожеж. Це створює ризик утворення «порочного кола».

«Є занепокоєння, що природні поглиначі вуглецю втрачають ефективність. Це означає, що дедалі більше CO2 залишатиметься в атмосфері, прискорюючи потепління», — пояснила координаторка бюлетеня ВМО Оксана Тарасова.

Інші парникові гази також не відстають:

Метан (CH4) зріс до 1942 ppb — на 166% вище за доіндустріальний рівень.

Закис азоту (N2O) — до 338 ppb, що на 25% більше, ніж до 1750 року.

