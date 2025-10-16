Практика судів
  1. У світі

Рівень вуглекислого газу у 2024 році рекордно зріс за всю історію спостережень

07:00, 16 жовтня 2025
У 2024 році рівень CO2 досяг 423,9 ppm, що загрожує посиленням глобального потепління та екстремальних погодних явищ.
Рівень вуглекислого газу у 2024 році рекордно зріс за всю історію спостережень
Джерело фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році рівень вуглекислого газу в атмосфері зріс на найбільшу величину за всю історію спостережень, досягнувши нових максимумів, — про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), оприлюдненому 15 жовтня.

Рекордне зростання

За даними ВМО, глобальна концентрація CO2 піднялася на 3,5 частки на мільйон (ppm) — найбільше з моменту початку сучасних вимірювань у 1957 році. У середньому рівень вуглекислого газу сягнув 423,9 ppm, що значно перевищує показники початку 2000-х років.

Причиною зростання називають людські викиди, масштабні лісові пожежі та зменшення здатності океанів і лісів поглинати CO2.

Що кажуть у ВМО

«Тепло, яке вловлюють CO2 та інші парникові гази, надмірно заряджає наш клімат і призводить до екстремальних погодних явищ. Скорочення викидів — це не лише про клімат, а й про безпеку та добробут людей», — наголосила заступниця генсекретаря ВМО Ко Барретт.

За словами фахівців, у 2024 році — найтеплішому за всю історію спостережень — значну роль у зростанні CO2 відіграло явище Ель-Ніньйо, яке зменшило ефективність наземних і морських вуглецевих поглиначів.

Менш ефективні «легені планети»

З підвищенням температури океани поглинають менше CO2, а ліси страждають від посух і пожеж. Це створює ризик утворення «порочного кола».

«Є занепокоєння, що природні поглиначі вуглецю втрачають ефективність. Це означає, що дедалі більше CO2 залишатиметься в атмосфері, прискорюючи потепління», — пояснила координаторка бюлетеня ВМО Оксана Тарасова.

Інші парникові гази також не відстають:

  • Метан (CH4) зріс до 1942 ppb — на 166% вище за доіндустріальний рівень.
  • Закис азоту (N2O) — до 338 ppb, що на 25% більше, ніж до 1750 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава буде бачити дані про місце проживання та рух коштів на рахунках громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Банки на запит Податкової служби будуть розкривати дані щодо операцій за рахунками підзвітних продавців, а цифрові платформи повинні будуть передавати дані про їх місце проживання.

Суддю на вулиці переслідував громадянин, якого суддя засудила до позбавлення волі, але апеляційний суд скасував вирок

Неприємна зустріч відбулася прямо на пішохідному переході – суддя звернулася до Вищої ради правосуддя у зв’язку з погрозами від колишнього обвинуваченого.

Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.

Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації – результати першого етапу конкурсу

Діючий керівник ДСА Максим Пампура продемонстрував, що знає законодавство краще за інших.

Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко

Українська делегація у США обговорила з керівництвом МВФ нову програму.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду