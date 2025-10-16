Практика судов
Уровень углекислого газа в 2024 году рекордно вырос за всю историю наблюдений

07:00, 16 октября 2025
В 2024 году уровень CO2 достиг 423,9 ppm, что чревато усилением глобального потепления и экстремальных погодных явлений.
Источник фото: Depositphotos
В 2024 году уровень углекислого газа в атмосфере увеличился на наибольшую величину за всю историю наблюдений, достигнув новых максимумов — об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном 15 октября.

Рекордный рост

По данным ВМО, глобальная концентрация CO2 выросла на 3,5 части на миллион (ppm) — это самый большой прирост с момента начала современных измерений в 1957 году. В среднем уровень углекислого газа достиг 423,9 ppm, что значительно превышает показатели начала 2000-х годов.

Причиной роста называют человеческие выбросы, масштабные лесные пожары и снижение способности океанов и лесов поглощать CO2.

Что говорят в ВМО

«Тепло, которое удерживают CO2 и другие парниковые газы, перегревает наш климат и приводит к экстремальным погодным явлениям. Сокращение выбросов — это не только вопрос климата, но и вопрос безопасности и благополучия людей», — подчеркнула заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

По словам специалистов, в 2024 году — самом теплом за всю историю наблюдений — значительную роль в росте CO2 сыграло явление Эль-Ниньо, которое снизило эффективность наземных и морских углеродных поглотителей.

Менее эффективные «легкие планеты»

С повышением температуры океаны поглощают меньше CO2, а леса страдают от засух и пожаров. Это создает риск образования «порочного круга».

«Есть опасения, что природные поглотители углерода теряют эффективность. Это означает, что все больше CO2 будет оставаться в атмосфере, ускоряя потепление», — объяснила координатор бюллетеня ВМО Оксана Тарасова.

Другие парниковые газы также не отстают:

  • Метан (CH4) вырос до 1942 ppb — на 166% выше доиндустриального уровня.
  • Закись азота (N2O) — до 338 ppb, что на 25% больше, чем до 1750 года.

погода

