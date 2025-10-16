ДПС нагадала платникам податків, як визначати свою податкову адресу

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, як платникам податків — фізичним особам, підприємцям та юридичним особам — правильно зазначати податкову адресу у деклараціях, розрахунках і звітах.
Відповідно до пункту 48.3 статті 48 Податкового кодексу України, податкова звітність має містити обов’язкові реквізити, зокрема місцезнаходження або місце проживання платника податків.
Для фізичних осіб:
Згідно з пунктом 45.1 статті 45 ПКУ, податковою адресою вважається місце проживання, за яким особу взято на облік у контролюючому органі.
Фізична особа може мати лише одну податкову адресу.
Для електронних резидентів (е-резидентів):
Податковою адресою є електронна адреса, вказана у заяві про набуття статусу е-резидента.
Для юридичних осіб:
Податковою адресою юридичної особи (або її відокремленого підрозділу) вважається місцезнаходження, зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.
Також ДПС уточнює, що для підприємства, переданого у довірче управління, податковою адресою є місцезнаходження довірчого власника.
У відомстві нагадують: правильне визначення податкової адреси — одна з обов’язкових умов коректного заповнення звітності та уникнення помилок під час подання декларацій.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.