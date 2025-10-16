Практика судів
ДПС нагадала платникам податків, як визначати свою податкову адресу

07:54, 16 жовтня 2025
Як фізичним особам, підприємцям та компаніям правильно вказувати податкову адресу у звітності, щоб уникнути помилок.
Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, як платникам податків — фізичним особам, підприємцям та юридичним особам — правильно зазначати податкову адресу у деклараціях, розрахунках і звітах.

Відповідно до пункту 48.3 статті 48 Податкового кодексу України, податкова звітність має містити обов’язкові реквізити, зокрема місцезнаходження або місце проживання платника податків.

Для фізичних осіб:

Згідно з пунктом 45.1 статті 45 ПКУ, податковою адресою вважається місце проживання, за яким особу взято на облік у контролюючому органі.

Фізична особа може мати лише одну податкову адресу.

Для електронних резидентів (е-резидентів):

Податковою адресою є електронна адреса, вказана у заяві про набуття статусу е-резидента.

Для юридичних осіб:

Податковою адресою юридичної особи (або її відокремленого підрозділу) вважається місцезнаходження, зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

Також ДПС уточнює, що для підприємства, переданого у довірче управління, податковою адресою є місцезнаходження довірчого власника.

У відомстві нагадують: правильне визначення податкової адреси — одна з обов’язкових умов коректного заповнення звітності та уникнення помилок під час подання декларацій.

