ГНС напомнила налогоплательщикам, как определять свой налоговый адрес

07:54, 16 октября 2025
Как физическим лицам, предпринимателям и компаниям правильно указывать налоговый адрес в отчетности, чтобы избежать ошибок.
ГНС напомнила налогоплательщикам, как определять свой налоговый адрес
Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, как налогоплательщикам — физическим лицам, предпринимателям и юридическим лицам — правильно указывать налоговый адрес в декларациях, расчетах и отчетах.

В соответствии с пунктом 48.3 статьи 48 Налогового кодекса Украины, налоговая отчетность должна содержать обязательные реквизиты, в частности местонахождение или место проживания налогоплательщика.

Для физических лиц:

Согласно пункту 45.1 статьи 45 НКУ, налоговым адресом считается место проживания, по которому лицо поставлено на учет в контролирующем органе.

Физическое лицо может иметь только один налоговый адрес.

Для электронных резидентов (е-резидентов):

Налоговым адресом является электронный адрес, указанный в заявлении о приобретении статуса е-резидента.

Для юридических лиц:

Налоговым адресом юридического лица (или его обособленного подразделения) считается местонахождение, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Также ГНС уточняет, что для предприятия, переданного в доверительное управление, налоговым адресом является местонахождение доверительного собственника.

В ведомстве напоминают: правильное определение налогового адреса — одно из обязательных условий корректного заполнения отчетности и избежания ошибок при подаче деклараций.

