ГНС напомнила налогоплательщикам, как определять свой налоговый адрес

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, как налогоплательщикам — физическим лицам, предпринимателям и юридическим лицам — правильно указывать налоговый адрес в декларациях, расчетах и отчетах.
В соответствии с пунктом 48.3 статьи 48 Налогового кодекса Украины, налоговая отчетность должна содержать обязательные реквизиты, в частности местонахождение или место проживания налогоплательщика.
Для физических лиц:
Согласно пункту 45.1 статьи 45 НКУ, налоговым адресом считается место проживания, по которому лицо поставлено на учет в контролирующем органе.
Физическое лицо может иметь только один налоговый адрес.
Для электронных резидентов (е-резидентов):
Налоговым адресом является электронный адрес, указанный в заявлении о приобретении статуса е-резидента.
Для юридических лиц:
Налоговым адресом юридического лица (или его обособленного подразделения) считается местонахождение, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Также ГНС уточняет, что для предприятия, переданного в доверительное управление, налоговым адресом является местонахождение доверительного собственника.
В ведомстве напоминают: правильное определение налогового адреса — одно из обязательных условий корректного заполнения отчетности и избежания ошибок при подаче деклараций.
