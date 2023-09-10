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  1. В Україні

МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок землетрусу в Марокко

15:47, 10 вересня 2023
МЗС перевіряє наявність громадян України серед постраждалих внаслідок землетрусу.
МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок землетрусу в Марокко
Джерело фото: REUTERS/Hannah McKay
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Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність громадян України серед постраждалих від землетрусу в центральному районі Марокко.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90», - написав Ніколенко у твіттері.

Раніше ми повідомляли, що у Марокко стався потужний землетрус, який забрав життя великої кількості людей, також багато осіб отримали поранення. Землетрус магнітудою 7,2 стався в горах Високого Атласу.

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