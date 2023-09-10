МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок землетрусу в Марокко

МЗС перевіряє наявність громадян України серед постраждалих внаслідок землетрусу.

Джерело фото: REUTERS/Hannah McKay

Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність громадян України серед постраждалих від землетрусу в центральному районі Марокко.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90», - написав Ніколенко у твіттері.

МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на «гарячу лінію» українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 9, 2023

Раніше ми повідомляли, що у Марокко стався потужний землетрус, який забрав життя великої кількості людей, також багато осіб отримали поранення. Землетрус магнітудою 7,2 стався в горах Високого Атласу.

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