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  1. В Украине

НБУ оценил темпы роста зарплат в Украине и рынок труда

19:12, 10 сентября 2023
Согласно опросу Института экономических исследований, в I полугодии 2023 года большинство предприятий не меняли зарплату.
НБУ оценил темпы роста зарплат в Украине и рынок труда
Изображение: freepik.com
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В НБУ отмечают, что оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы в целом давило в сторону роста номинальных заработных плат. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств.

Однако из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной, отметили в НБУ.

Согласно опросу Института экономических исследований, в I полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату. Те, кто повысил зарплату (34% опрошенных), в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном исчислении.

Только 14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% - не определились.

В целом, говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре, количество вакансий в дальнейшем росло, что только частично связано с сезонностью.

В то же время, количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности через миграцию и мобилизацию.

Впрочем, опросы свидетельствовали о дальнейшем усилении диспропорций на рынке труда – 38% респондентов, опрошенных ИЭД в июле, отметили нехватку квалифицированных работников (в апреле их было 31%).

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