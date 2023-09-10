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Українцям в рамках програми єОселя до кінця року планують видати 10 тисяч пільгових іпотечних кредитів

17:39, 10 вересня 2023
Від початку дії програми вже видано понад 2900 кредитів.
Українцям в рамках програми єОселя до кінця року планують видати 10 тисяч пільгових іпотечних кредитів
Зображення: freepik.com
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Від початку дії програми пільгового іпотечного кредитування єОселя вже видано понад 2900 кредитів. А до кінця року заплановано довести цей показник до 10 тисяч виданих кредитів. Про це розповіла заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

«У нас в планах на цей рік видати 10 тисяч пільгових кредитів в рамках програми єОселя, і ми впевнено рухаємося до цієї мети. За останніми даними банками було видано вже понад 2900 пільгових кредитів на 4,1 мільярди гривень», - розповіла Надія Бігун.

За її словами, близько 75% від загальної кількості кредитів отримують військовослужбовці та силовики, 13% - педагоги та науковці і ще 10% – це медики.

«Приблизно місяць тому ми внесли зміни в програму єОселя. Тому зараз не тільки пільгові категорії можуть отримувати кредитування, а й інші громадяни, у яких немає власного житла. Якщо для пільгових категорій ставка кредитування становить 3%, то для всіх інших - 7% річних. Майже 50 таких кредитів вже було видано за цей місяць. Я думаю, що їхня кількість буде зростати», - зазначила Надія Бігун.

Масове кредитування орієнтовано на відносно нові квартири. Тобто це має бути або новобудова, або будинок зведений не пізніше, ніж три роки тому.

«Ми бачимо, що є зацікавленість в деяких громадах у тому, щоб допомагати своїм медикам чи вчителям покривати частину відсоткової ставки. Можливо, десь навіть будуть покривати перший внесок. Зараз ми знаходимось на етапі формування таких програм співфінансування. Я впевнена, що саме ті громади, які запровадять спільну з урядом програму,  будуть лідерами по кількості виданих іпотечних кредитів в їхніх регіонах», - наголосила Надія Бігун.

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