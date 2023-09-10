У Тернополі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, фото

У Тернополі горіла будівля заповнена пінопластом.

У ніч на неділю, 10 вересня, У Тернополі спалахнула масштабна пожежу на одному із підприємств. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На місці події працює 50 рятувальників та 15 одиниць ї техніки.

«Орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля заповнена пінопластом»,- сказано у повідомленні.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, але ліквідація все ще триває.

У ДСНС додали, що постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Раніше ми писали, що на Київщині під час пожежі згорів живцем чоловік.

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