В США передвинули остров при помощи лодок: уникальное видео

Остров убрали от моста, чтобы освободить проход судам.

В американском штате Висконсин на озере Чиппева 25 лодок переместили маленький остров. Видео интересного процесса показало издание Bild.

Озеро Чиппева в штате Висконсин появилось в 1923 году после заполнения болота водой. Большие куски торфа остались на поверхности, образовав плавучие острова. Там растет трава и даже деревья. Они становятся своего рода парусами, на которых острова передвигаются по озеру по направлению ветра.

Из-за этого раз в год местные жители выходят на лодках на озеро, чтобы отодвинуть плавучие острова подальше от берега. В этом году один из них убрали от моста, чтобы освободить проход судам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.