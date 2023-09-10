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Вставна щелепа та валіза з одягом священника: що забували у київському метро

23:59, 10 вересня 2023
До бюро знахідок Київського метрополітену потрапляли різні речі.
Вставна щелепа та валіза з одягом священника: що забували у київському метро
Джерело фото: facebook.com/kyivmetro
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За тривалий час роботи до бюро знахідок Київського метрополітену потрапляли найрізноманітніші згуби в залежності від пори року.

У пресслужбі метро розповіли, що тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі наплічники, капелюхи. Натомість у холодні пори року - шарфи, рукавички, шапки, а навесні - парасольки, куртки, наплічники.

Найцікавіші речі, що потрапляли до бюро за час його роботи:

- Колекція старовинних монет та значків

- Колекція дитячих книжок 1953 року

- Сімейний фотоальбом зі фотографіями початку ХХ століття

- Газонокосарка

- Вставна щелепа

- Валіза з одягом священника

- Мікрохвильова піч.

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