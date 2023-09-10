Вставна щелепа та валіза з одягом священника: що забували у київському метро

За тривалий час роботи до бюро знахідок Київського метрополітену потрапляли найрізноманітніші згуби в залежності від пори року.
У пресслужбі метро розповіли, що тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі наплічники, капелюхи. Натомість у холодні пори року - шарфи, рукавички, шапки, а навесні - парасольки, куртки, наплічники.
Найцікавіші речі, що потрапляли до бюро за час його роботи:
- Колекція старовинних монет та значків
- Колекція дитячих книжок 1953 року
- Сімейний фотоальбом зі фотографіями початку ХХ століття
- Газонокосарка
- Вставна щелепа
- Валіза з одягом священника
- Мікрохвильова піч.
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