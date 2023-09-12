У Чернівцях з'явиться денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт

Картонний квиток зі штрих-кодом діятиме протягом дня з моменту активації та до 23:00.

Джерело фото: «Чернівецьке тролейбусне управління»/facebook.com

У комунальному транспорті Чернівців з’явиться безлімітний квиток на весь комунальний транспорт, який діятиме протягом дня.

Про це повідомляє «Чернівецьке тролейбусне управління».

Картонний квиток зі штрих-кодом діятиме протягом дня з моменту активації та до 23:00.

Попередня його вартість становить 50 гривень, а придбати такий квиток можна буде у водія.

«Основними перевагами квитка "Денний" безліч поїздок впродовж дня та зручність і простота використання, адже пасажири можуть користуватися громадським транспортом стільки разів, скільки їм потрібно, а картонний квиток дуже зручний у використанні та підлягає переробленню», - сказано у повідомленні.

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