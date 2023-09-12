В Ровно нашли водителя Ford Mustang, который «дрифтовал» перед фотографиями погибших защитников

Полицейские нашли и привлекли к ответственности мужчину.

В Ровно водитель на автомобиле Ford Mustang «дрифтовал» перед фотографиями погибших защитников. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что полицейские нашли и привлекли к ответственности мужчину.

«В Ровно мы вчера нашли и привлекли к ответственности этого… 21-летнего водителя Ford Mustang, который "дрифтовал" на улице Соборной перед фотографиями наших погибших защитников.

Склоните головы и почтите память о погибших, когда проходите мимо и не забывайте, какой ценой дается свобода — ценой жизни наших людей», - подчеркнул Белошицкий.

Ранее мы писали, что депутаты предлагают ввести наказание за дрифт.

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