СБУ сообщила о новом подозрении Марине Захаровой, возглавившей так называемый «избирком Херсонской области рф»

Отмечается, что она является одним из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах Херсонской области.

Фото: СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборантки Марины Захаровой, возглавляющей так называемую «центральную избирательную комиссию» во временно захваченной части Херсонской области.

Как сообщается, она является одним из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года.

Ранее ей сообщили о подозрении за содействие агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума рф в 2022 году.

Тогда Захарова получила от гауляйтера Сальдо орден почета за личный вклад в распространение оккупационного режима на юге Украины.

В этот раз она также выполняла задачи Москвы по созданию видимости «избирательного процесса» и его фальсификации в пользу кандидатов-марионеток Кремля.

Сообщается, что по инициативе Захаровой представители «теризбиркомов» совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и «выбивали» из них «голоса».

Для организации незаконной деятельности она привлекла своего заместителя Сергея Высотина и так называемого «секретаря избиркома» Ирину Кравченко.

Следователи Службы безопасности сообщили всем трем вражеским приспешникам о подозрении в коллаборационной деятельности.

Поскольку они скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга нашего государства, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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