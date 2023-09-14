Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ Тищика

Сергія Тищика звільнено згідно з поданою ним заявою.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Сергія Тищика. Відповідний указ з’явився на сайті Глави держави.

«Звільнити Тищика Сергія Миколайовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України згідно з поданою заявою», - йдеться в указі №582/2023.

Раніше ми писали, що 6 вересня Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

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