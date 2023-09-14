Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика

Сергея Тищика уволили согласно поданному им заявлению.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Сергея Тищика. Соответствующий указ появился на сайте Главы государства.

«Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению», - говорится в указе №582/2023.

Ранее сообщалось, что 6 сентября Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОГА Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.

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