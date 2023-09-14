Силы обороны повредили два патрульных корабля рф типа «Василий Быков» — СтратКом ВСУ

Корабли врага были поражены в Черном море.

Фото: mil.in.ua

В четверг, 14 сентября, Силы обороны Украины нанесли удары по двум патрульным кораблям россии в Черном море. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В сообщении говорится, что два патрульных корабля проекта 22160 типа «Василий Быков» в юго-западной части Черного моря получили определенные повреждения.

Напомним, корабли проекта 22160 класса «Василий Быков» - это серия российских корветов 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Эти суда предназначены для патрульной службы по охране территориальных вод.

Как ранее сообщалось, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. В результате уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов.

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