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Сили оборони пошкодили два патрульні кораблі рф типу «Василій Биков» — СтратКом ЗСУ

21:31, 14 вересня 2023
Кораблі ворога було уражено у Чорному морі.
Сили оборони пошкодили два патрульні кораблі рф типу «Василій Биков» — СтратКом ЗСУ
Фото: mil.in.ua
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У четвер, 14 вересня, Сили оборони України завдали ударів по двох патрульних кораблях рф у Чорному морі. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У повідомленні сказано, що два патрульні кораблі проєкту 22160 типу «Василій Биков» у південно-західній частині Чорного моря отримали певні пошкодження.

Нагадаємо, кораблі проєкту 22160 класу «Василій Биков» — це серія російських корветів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони. Ці судна призначені для патрульної служби з охорони територіальних вод.

Як раніше повідомлялося, військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Внаслідок цього було знищено російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів.

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