РСУ рассмотрит вопрос об объявлении о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ

Совет судей также рассмотрит вопрос назначения лица в первый состав Совещательной группы экспертов и избрание его заместителя.

В понедельник, 18 сентября, в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины (РСУ). Об этом сообщили на официальном сайте РСУ.

На повестку дня вынесено четыре вопроса:

Об объявлении о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины. О назначении лица в первый состав Совещательной группы экспертов и избрании его заместителя. О поощрениях. Разное.

«Заседание Совета судей Украины состоится в 12 часов. 00 мин. 18 сентября 2023 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Резервный день заседания 19 сентября 2023 года», - говорится в сообщении.

Ранее Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд.

Еще ми писали, кто претендует на должность члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ по квоте Совета судей: фамилии кандидатов.

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