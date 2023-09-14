РСУ рассмотрит вопрос об объявлении о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ

В понедельник, 18 сентября, в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины (РСУ). Об этом сообщили на официальном сайте РСУ.
На повестку дня вынесено четыре вопроса:
- Об объявлении о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.
- О назначении лица в первый состав Совещательной группы экспертов и избрании его заместителя.
- О поощрениях.
- Разное.
«Заседание Совета судей Украины состоится в 12 часов. 00 мин. 18 сентября 2023 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
Резервный день заседания 19 сентября 2023 года», - говорится в сообщении.
Ранее Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд.
Еще ми писали, кто претендует на должность члена Совещательной группы экспертов по отбору судей КСУ по квоте Совета судей: фамилии кандидатов.
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