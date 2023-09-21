ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут — Горловка

Украинские воины продолжают атаковать на южном фланге Бахмута.

Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка.

По его словам, ВСУ продолжают атаковать на южном фланге Бахмута, есть успехи в районах Клещиевки, Одрадовки и Курдюмовки.

Он отметил, что от Бахмута до Клещиевки — 7 километров, а вытеснение оккупантов из этого фланга позволяет бить по логистике врага.

"Выход на Андреевку и Клещиевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут — Горловка, которая уже находится под огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поставки рф на этом направлении уже усложнились и будут усложняться в дальнейшем", — сказал Евлаш.

Также он подчеркнул, что, несмотря на преимущество в воздухе, россияне несут в 7-8 раз больше потерь в обороне.

Напомним, что ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области.

А еще украинские военные освободили Клещиевку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.