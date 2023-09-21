Никакой паранджи: в Швейцарии запретили носить одежду, закрывающую лицо

За ношение паранджи будет ждать штраф.

Парламент Швейцарии запретил носить одежду, закрывающую лицо, через два года после того, как 51% населения поддержал эту меру на общенациональном голосовании, пишет Bloomberg.

Закон, который, как считают, направлен против ношения паранджи, вводит штраф в размере 1000 швейцарских франков (более 1000 евро) для тех, кто будет носить такую одежду на публике.

Исключения предусмотрены для ношения такой одежды в местах богослужений, для защиты здоровья, например, вместо масок для лица, или во время карнавальных празднований.

Хотя запрет распространяется на всю одежду, закрывающую лицо, кампания перед референдумом сосредоточила особое внимание на парандже. Во время референдума кампания по запрету закрывать лицо была раскритикована мусульманскими группами.

По словам пресс-секретаря мусульманской женской группы "Фиолетовые платки", в Швейцарии только 30 женщин носят паранджу, тогда как Исламский центральный совет заявил, что голосование свидетельствует о том, как антимусульманская ненависть распространилась по стране.

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