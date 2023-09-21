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Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

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Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

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  1. У світі

Ніякої паранджі: у Швейцарії заборонили носити одяг, який закриває обличчя

23:58, 21 вересня 2023
За носіння паранджі чекатиме штраф.
Ніякої паранджі: у Швейцарії заборонили носити одяг, який закриває обличчя
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Парламент Швейцарії заборонив носити одяг, який закриває обличчя, через два роки після того, як 51% населення підтримав цей захід на загальнонаціональному голосуванні, пише Bloomberg.

Закон, що, як вважають, спрямований проти носіння паранджі, запроваджує штраф у розмірі 1000 швейцарських франків (понад 1000 євро) для тих, хто носитиме такий одяг на публіці.

Винятки передбачені для носіння такого одягу в місцях богослужінь, для захисту здоров'я, наприклад, замість масок для обличчя, або під час карнавальних святкувань.

Хоча заборона поширюється на весь одяг, що закриває обличчя, кампанія перед референдумом зосередила особливу увагу на паранджі. Під час референдуму кампанія із заборони закривати обличчя була розкритикована мусульманськими групами.

За словами речниці мусульманської жіночої групи "Фіолетові хустки", у Швейцарії лише 30 жінок носять паранджу, тоді як Ісламська центральна рада заявила, що голосування свідчить про те, як антимусульманська ненависть поширилася країною.

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