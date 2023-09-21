Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Арахамия

Давид Арахамия отметил, что депутаты «передают эстафету Кабмину».

Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.

«Сегодня мы завершили рассмотрение закона о национальных меньшинствах, рассмотрели в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП)», - отметил Арахамия.

Принятие закона №9269-д является условием вступления Украины в ЕС и получения помощи от Международного валютного фонда.

Так, из доработанного законопроекта убрали условие о том, что усиленные меры финансового мониторинга политически значимых лиц осуществляются только в течение 3 лет после их освобождения от должностей.

При этом дополнительный финансовый мониторинг не применяется к публичным деятелям, если с момента их увольнения прошло более 12 месяцев и их финансовые операции и деятельность представляли низкий риск в течение этого времени.

«Это специфический документ и в отношении него много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении», - подчеркнул Арахамия.

«И на этом все – парламент свою домашнюю работу выполнил. Мы передаем эстафету Кабинета Министров и будем помогать правительству во всем, где потребуется наша поддержка», - отметил он.

Ранее мы писали, что Верховная Рада внесла изменения в закон о национальных меньшинствах.

Также Верховная Рада одобрила законопроект о пожизненном мониторинге депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС и ВРП, других политически значимых лиц.

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