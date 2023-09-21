Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

21 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 9610 про внесення змін до Закону «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. За словами депутатів, відповідні зміни були внесені задля приведення закону у відповідність з висновком Венеційської комісії.

Серед іншого, ним передбачено установити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом:

1) шести місяців з дня його скасування або припинення тимчасовому обмеженню в реалізації та захисті підлягають визначені статтею 7 (у частині права на мирні зібрання), статтями 14, 18, 19 та частиною третьою статті 20 цього Закону права національних меншин (спільнот), які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана в Україні та/або міжнародними організаціями державою-терористом (державою-агресором), яка вчиняє акти агресії проти України;

2) п'яти років з дня його скасування або припинення до державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, не застосовуються положення частин другої, третьої, одинадцятої статті 10 цього Закону.

Зокрема щодо цих меншин не застосовуються положення ч. 2 ст. 10, за якими публічні заходи (збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші публічні заходи), організовані для осіб, які належать до національних меншин (спільнот), можуть проводитися мовами відповідних національних меншин (спільнот).

Частини 3, за якою культурно-мистецький, розважальний або видовищний захід, що організовується та проводиться особами, які належать до національної меншини (спільноти), або для осіб, які належать до національної меншини (спільноти), може проводитися мовою відповідної національної меншини (спільноти).

Також протягом цих 5 років до таких меншин не будуть застосовуватися норми частини 11, згідно з якою у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення, допускається поширення внутрішньої та зовнішньої реклами, а також реклами у відповідних аудіальних та аудіовізуальних медіа місцевої категорії, виконаної державною мовою та дубльованої мовами відповідних національних меншин (спільнот).

Автор: Наталя Мамченко

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