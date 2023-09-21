«Директива, а не рекомендація»: Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року

ЄС затвердить рішення стосовно продовження тимчасового захисту українських біженців на засіданні міністрів внутрішніх справ.

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Рада Європейського союзу в четвер, 28 вересня, має подовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, згідно з рекомендацією Єврокомісії. Продовження цієї директиви не вимагає одноголосного голосування та може бути затверджене кваліфікованою більшістю голосів, – повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що поки лише Польща висловила заперечення стосовно продовження тимчасового захисту, вимагаючи збільшення фінансування від ЄС для утримання біженців. Рада ЄС планує спробувати затвердити рішення одноголосно на засіданні міністрів внутрішніх справ країн ЄС, але, якщо Польща продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалено більшістю голосів.

Після затвердження продовження директиви, країни-члени ЄС будуть зобов'язані виконувати її вимоги. Це рішення має на меті продовжити тимчасовий захист для українців, які шукають притулок в ЄС внаслідок конфлікту в Україні.

«Це директива, а не рекомендація», – сказав єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт про заяви речника польського уряду про те, що Польща наступного року не подовжить тимчасовий захист для українців.

Раніше Польща планувала скасувати пільги українським біженцям.

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