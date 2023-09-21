Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС і ВРП, інших політично значущих осіб

Також в Україні створять Єдиний державний реєстр національних публічних діячів.

Кабмін має до 20 березня 2024 року внести до Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності

Набув чинності закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні.

  1. У світі

«Директива, а не рекомендація»: Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року

13:24, 21 вересня 2023
ЄС затвердить рішення стосовно продовження тимчасового захисту українських біженців на засіданні міністрів внутрішніх справ.
«Директива, а не рекомендація»: Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року
Джерело фото: sb.by
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Рада Європейського союзу в четвер, 28 вересня, має подовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, згідно з рекомендацією Єврокомісії. Продовження цієї директиви не вимагає одноголосного голосування та може бути затверджене кваліфікованою більшістю голосів, – повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що поки лише Польща висловила заперечення стосовно продовження тимчасового захисту, вимагаючи збільшення фінансування від ЄС для утримання біженців. Рада ЄС планує спробувати затвердити рішення одноголосно на засіданні міністрів внутрішніх справ країн ЄС, але, якщо Польща продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалено більшістю голосів.

Після затвердження продовження директиви, країни-члени ЄС будуть зобов'язані виконувати її вимоги. Це рішення має на меті продовжити тимчасовий захист для українців, які шукають притулок в ЄС внаслідок конфлікту в Україні.

«Це директива, а не рекомендація», – сказав єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт про заяви речника польського уряду про те, що Польща наступного року не подовжить тимчасовий захист для українців.

Раніше Польща планувала скасувати пільги українським біженцям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області