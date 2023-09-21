«Директива, а не рекомендация»: Польша будет вынуждена продлить временную защиту украинцам до 2025 года

ЕС утвердит решение о продлении временной защиты украинских беженцев на заседании министров внутренних дел.

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Совет Европейского союза в четверг, 28 сентября, должен продлить действие директивы о временной защите для украинцев до 2025 года, согласно рекомендации Еврокомиссии. Продление этой директивы не требует единогласного голосования и может быть утверждено квалифицированным большинством голосов, - сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что пока только Польша выразила возражения относительно продления временной защиты, требуя увеличения финансирования от ЕС для содержания беженцев. Совет ЕС планирует попытаться утвердить решение единогласно на заседании министров внутренних дел стран ЕС, но, если Польша продолжит блокировать решение, оно может быть принято большинством голосов.

После утверждения продления директивы, страны-члены ЕС будут обязаны выполнять ее требования. Это решение имеет целью продлить временную защиту для украинцев, которые ищут убежище в ЕС в результате конфликта в Украине.

«Это директива, а не рекомендация», – сказал еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит о заявлениях представителя польского правительства о том, что Польша в следующем году не продлит временную защиту для украинцев.

Ранее Польша планировала отменить льготы украинским беженцам.

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