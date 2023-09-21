Верховная Рада внесла изменения в закон о национальных меньшинствах

В частности, закон предусматривает сроки для ограничения прав национальных меньшинств, идентифицирующих свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным государством-агрессором.

21 сентября Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 9610 о внесении изменений в Закон «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины. По словам депутатов, соответствующие изменения были внесены для приведения закона в соответствие с заключением Венецианской комиссии.

Среди прочего, им предусмотрено установить, что на период действия военного положения в Украине и в течение:

1) шести месяцев со дня его отмены или прекращения временного ограничения в реализации и защите подлежат определенные статьей 7 (в части права на мирные собрания), статьями 14, 18, 19 и частью третьей статьи 20 настоящего Закона права национальных меньшинств (сообществ), которые идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным в Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором), совершающим акты агрессии против Украины;

2) пяти лет со дня его отмены или прекращения к государственному (официальному) языку государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, не применяются положения частей второй, третьей, одиннадцатой статьи 10 настоящего Закона.

В частности, в отношении этих меньшинств не применяются положения ч. 2 ст. 10, по которым публичные мероприятия (собрания, конференции, митинги, выставки, учебные курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие публичные мероприятия), организованные для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут проводиться на языках соответствующих национальных меньшинств (сообществ).

Части 3, по которой культурно-художественная, развлекательная или зрелищная мера, организуемая и проводимая лицами, принадлежащими к национальному меньшинству (сообществу), или для лиц, принадлежащих к национальному меньшинству (сообществу), может проводиться на языке соответствующего национального меньшинства (сообщества).

Также в течение этих 5 лет к таким меньшинствам не будут применяться нормы части 11, согласно которой в населенных пунктах, где традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществ), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, допускается распространение внутренней и наружной рекламы, а также рекламы в соответствующих аудиальных и аудиовизуальных медиа местной категории, выполненной на государственном языке и дублированной языками соответствующих национальных меньшинств (сообществ).

Автор: Наталья Мамченко

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