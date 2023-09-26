Пенсия в Украине: ПФ сообщил ситуацию с выплатами в сентябре

В сентябре на выплату пенсий направлено 58,3 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что в понедельник, 25 сентября, завершил финансирование пенсий за сентябрь. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

В ведомстве отмечают, что на выплаты направлено 58,3 млрд грн, в том числе 9,8 млрд грн – через АО «Укрпочта», 48,5 млрд грн – через уполномоченные банки.

«По состоянию на 25 сентября профинансировано:

1105,4 млн грн – на выплату жилищных субсидий и льгот;

2027,4 млн грн – на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных – 934,0 млн грн», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что взыскание со счетов Пенсионного фонда, предназначенных для выплаты пенсий, конкретных сумм может поставить под угрозу функционирование Пенсионного фонда и нанести вред неограниченному количеству лиц: позиция ВС.

Еще сообщалось, как узнать размер будущей пенсии и увеличить ее.

Добавим, в Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на доплаты, кроме основных пенсий.

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