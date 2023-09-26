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Посольство США подтвердило подлинность плана реформ для украинских властей, предусматривающего проверку судей Верховного Суда и создание ВАСУ

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Посольство США подтвердило подлинность плана реформ для украинских властей, предусматривающего проверку судей Верховного Суда и создание ВАСУ

10:52, 26 сентября 2023
США действительно предоставили Украине перечень реформ, предусматривающих создание ВАСУ как отдельного суда для споров с властью, проверку судей Верховного Суда, усиление САП и НАБУ, реформу СБУ – Посольство США в Украине.
Посольство США подтвердило подлинность плана реформ для украинских властей, предусматривающего проверку судей Верховного Суда и создание ВАСУ
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Посольство США в Украине подтвердило то, что план реформ, опубликованный 25 сентября в СМИ, действителен.

Напомним, в плане реформ речь идет, в частности, об усилении САП, НАБУ, проверке добропорядочности действующих судей Верховного Суда, а также о создании «Высшего административного суда» по рассмотрению административных дел против национальных государственных органов, то есть отдельного высшего спецсуда для споров с властями.

«В рамках диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

Этот список был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которые Соединенные Штаты решительно поддерживают.

Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: «Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать», - заявили в Посольстве США.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время встречи 21 сентября Президента Джо Байдена и Президента Владимира Зеленского Джо Байден представил специального представителя по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, которая, по его словам, сосредоточится на реформах.

В свою очередь, как указывает Белый дом, Президент Байден «указал важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда», – заявили в Посольстве США.

Напомним, Пенни Прицкер ранее заявила, что для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь для Украины будут определенные условия.

Автор: Наталья Мамченко

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