26 вересня: яке сьогодні свято та головні події

26 вересня святкують Всесвітній день здоров'я довкілля

У вівторок, 26 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день контрацепції. Був створений за ініціативи міжнародних організацій та установ, які займаються репродуктивним здоров'ям жінок та чоловіків у вересні 2007 року. Головним лозунгом цієї події спрямований на зниження числа незапланованих вагітностей. Потрібно розуміти, що контрацепція — це індивідуальна відповідальність кожного.

Також 26 вересня — Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Подія була створена за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН згідно з рішенням від 5 грудня 2013 року. Головна її мета полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до проблем, які несе ядерна зброя та забезпечити безпеку в усьому світі.

А ще 26 вересня — Всесвітній день здоров'я довкілля. Спочатку подія була популярна на території Індонезії (від 2011 року) і під час першого святкування студенти виконали гімн свята, музику та слова до якого написали самі. Вже через рік подія поширилася на Африку та деякі країни Європи.

26 вересня — День народження грамофона. Прихильники музики святкують цього дня особливе свято. Адже саме 26 вересня 1877 року відомий учений Еміль Берлінер отримав патент на новий винахід — грамофон. Цікаво, що прилад, який здатний записувати звук на платівку (фотограф), винайшов трішки раніше того ж року американський винахідник Томас Едісон.

Яке сьогодні церковне свято

26 вересня в церковному календарі – преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За церковними переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова і був покликаний разом з ним до числа учнів Ісуса Христа. Яков та Іоанн були, разом з апостолом Петром, входили до переліку найбільш наближених до Христа апостолів. Втрьох вони стали свідками воскресіння доньки Яіра. Також тільки їм Христос дозволив бачити Його Преображення.

Календар важливих подій за 26 вересня:

1371 рік — у битві в долині річки Мариця об'єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік — англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;

1687 рік — внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково зруйновано Парфенон;

1815 рік — герцога Рішельє призначають прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік — у Києві починається суд у справі Бейліса;

1930 рік — польська влада заборонила діяльність Пласту;

1951 рік — Бундестаг голосує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1960 рік — Кеннеді і Ніксон проводять між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;

1961 рік — на три тижні американський гітпарад очолює Рой Орбісон із піснею "Oh, Pretty Woman";

1962 рік — проголошують Єменську Арабську Республіку;

1969 рік — виходить останній студійний альбом гурту "Бітлз" "Abbey Road";

1991 рік — встановлюють консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 рік — Україну приймають до Ради Європи;

2001 рік — день народження польської Вікіпедії;

2012 рік — убивство в ТРЦ "Караван", підозрюваний Ярослав Мазурок вбиває трьох охоронців і ранить одного співробітника торгового центру;

2021 рік — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

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