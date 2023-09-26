Дискуссии в Сенате США: включат ли новую помощь для Украины в проект для предотвращения шатдауна

В Сенате США рассматривают включение средств для Украины в проект по дополнительному финансированию.

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В Сенате США продолжаются дискуссии о возможности включения средств для Украины в проект по дополнительному финансированию, который должен быть одобрен на этой неделе для обеспечения функционирования правительства после окончания сентября, – сообщает The New York Times.

В Палате представителей США возник хаос относительно планов расходов, и поэтому сенаторы обеих политических партий активно обсуждают вопрос о возможности предотвратить остановку работы правительства с помощью временных мер, а также обсуждают включение дополнительной помощи Украине в этот законодательный акт.

Официальные представители сообщили, что сенаторы и высшие служащие ведут интенсивные обсуждения относительно дальнейших действий, учитывая ситуацию в Палате представителей, где возникли трудности с планированием расходов. Сенат пытается принять законопроект о чрезвычайных расходах, что позволит правительству получать финансовую поддержку после окончания текущего финансового года.

Несмотря на широкую поддержку финансирования для Украины среди сенаторов, некоторые республиканцы утверждают, что это может усложнить рассмотрение законопроекта с расходами. Значительная часть республиканцев в Палате представителей выступает против предоставления дальнейшей финансовой помощи Украине и, скорее всего, потребует изъятия этих положений из законопроекта и возвращения их в Сенат, что может замедлить принятие любого решения в условиях ограниченного времени.

Коалиция сенаторов настаивает на включении средств для Украины в законопроект по чрезвычайным расходам. Они считают, что отказ в поддержке Украины в этом контексте был бы ошибкой, особенно после личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами, на которой он подчеркнул важность поддержки от США.

Некоторые сенаторы считают, что лучше вынести вопрос о финансовой помощи Украине в отдельный законопроект, вместе со средствами на ликвидацию последствий стихийного бедствия и обеспечения безопасности на границе, чтобы избежать риска прекращения финансирования правительства.

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