Оправдывал вооруженную агрессию и глорифицировал российских захватчиков: какое решение принял ВС в отношении мужчины

ВС оставил в силе реальное наказание пророссийски настроенному мужчине, который оправдывал вооруженную агрессию рф.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменения приговор апелляционного суда, которым гражданин Украины был приговорен к пяти годам лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию ее участников (части 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Как установили суды, пророссийски настроенный мужчина весной 2022 года через запрещенную в Украине соцсеть неоднократно распространял материалы, в которых содержались оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины и глорификация лиц, совершавших такую агрессию.

Коллегия судей ККС ВС согласилась с позицией апелляционного суда о неприменении к осужденному освобождению от отбывания наказания с испытанием и с тем, что реальное отбывание наказания будет целесообразным и будет соответствовать целям его назначения.

Как указано в постановлении ККС ВС, апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции в полной мере учел требования закона, объективно влияющие на освобождение от отбывания наказания с испытанием, в частности: характер и степень тяжести совершенных обвиняемым преступлений, которые являются нетяжелыми и тяжкими против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также то, что действия обвиняемого представляют большую общественную опасность, совершенные в условиях военного положения на территории Украины. Апелляционный суд акцентировал, что обвиняемый осуществлял оправдание вооруженной агрессии, глорификацию представителей вооруженных формирований рф в период военного положения в Украине, что свидетельствует о выраженных украинофобских убеждениях, негативном отношении к украинской власти и народу, поддержании российской агрессии против Украины.

С постановлением ККС ВС от 23 августа 2023 г. делу № 204/3688/22 (производство № 51-2399км23) можно ознакомиться по ссылке.

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