На Черниговщине два работника упали в шахту загрузки зерна: один погиб

На Черниговщине в результате аварии в шахте загрузки зерна погиб один человек, другого удалось реанимировать.

Во вторник, 26 сентября, в селе Гмырянка, что в Прилуцком районе Черниговской области, на одном из предприятий во время работы два работника упали в шахту загрузки зерна. Одного человека спасатели деблокировали пострадавших без признаков жизни, – сообщает ГСЧС.

«Сегодня утром в с. Гмырянка Прилуцкого района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна. Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни», – говорится в сообщении.

После сложной спасательной операции удалось деблокировать и извлечь пострадавших из шахты. Обе жертвы были без признаков жизни. Второго пострадавшего человека не удалось спасти, и он погиб на месте происшествия.

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