Поведение работников аппаратов судов в социальных сетях необходимо регламентировать, – ГСА

В Государственной судебной администрации пришли к выводу, что публикации и комментарии работников аппаратов судов в социальных сетях могут влиять на общественное мнение.

Государственная судебная администрация предложила регламентировать поведение работников аппарата суда в социальных сетях.

Как отметила начальник юридического управления Государственной судебной администрации Татьяна Опанасюк, публикации и комментарии работников аппаратов судов в социальных сетях «могут влиять на общественное и общественное мнение по вопросам, касающимся деятельности судебной власти».

«Следует задуматься над внедрением инструментов, регламентирующих поведение работников аппарата суда в социальных сетях, в частности общими рекомендациями, которые можно включить в "Правила поведения работника аппарата суда". Также это можно реализовать путем проведения соответствующих тренингов Национальной школой судей Украины по цифровой грамотности и свободе высказываний в социальных сетях для работников аппаратов судов", - отметила Татьяна Опанасюк.

Автор: Вячеслав Хрипун

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