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Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

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  1. В Україні

Перша партія Abrams в Україні: скільки танків готові до бою

15:19, 26 вересня 2023
Україна отримала першу партію танків M1 Abrams в рамках угоди з США.
Перша партія Abrams в Україні: скільки танків готові до бою
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перша частина американських танків M1 Abrams вже надійшла до України. Проте наразі українським військовим вдалося отримати менше половини очікуваної кількості танків M1 Abrams, зазначив високопоставлений український військовий представник, пише The Washington Post.

Офіційні джерела не надають подробиць щодо причин затримки у поставках. Очікується, що Україна отримає решту танків M1 Abrams у найближчому майбутньому.

Раніше в ГУР розповіли, як ЗСУ використовиватимуть танки Abrams.

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