Перша партія Abrams в Україні: скільки танків готові до бою

Україна отримала першу партію танків M1 Abrams в рамках угоди з США.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перша частина американських танків M1 Abrams вже надійшла до України. Проте наразі українським військовим вдалося отримати менше половини очікуваної кількості танків M1 Abrams, зазначив високопоставлений український військовий представник, пише The Washington Post.

Офіційні джерела не надають подробиць щодо причин затримки у поставках. Очікується, що Україна отримає решту танків M1 Abrams у найближчому майбутньому.

Раніше в ГУР розповіли, як ЗСУ використовиватимуть танки Abrams.

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