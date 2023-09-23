У ГУР повідомили, як ЗСУ використовиватимуть танки Abrams

Кирило Буданов розповів, що Abrams використовуватимуть для добре підготовлених проривних операцій.

Українські військові будуть використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій. Про це розповів голова ГУР МО України Кирило Буданов інтерв'ю theWarzone.

За його словами, Україна "з нетерпінням чекає" на танки, але використовуватимуть їх дуже обережно - тільки для добре розроблених операцій.

"Тому що якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго. Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але дуже добре підготовлених", - сказав Буданов.

Раніше повідомлялося, що Abrams найближчим часом прибудуть в Україну.

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