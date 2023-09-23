В ГУР сообщили, как ВСУ будут использовать танки Abrams

Кирилл Буданов рассказал, что Abrams будут использовать для хорошо подготовленных прорывных операций.

Украинские военные будут использовать американские танки Abrams для хорошо подготовленных прорывных сделок. Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов интервью theWarzone.

По его словам, Украина "с нетерпением ждет" танков, но будут использовать их очень осторожно - только для хорошо разработанных операций.

"Потому что если они используются на передовом и просто в общевоенном бою, они не проживут слишком долго. Их нужно использовать в тех прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", – сказал Буданов.

Ранее сообщалось, что Abrams в ближайшее время прибудут в Украину.

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