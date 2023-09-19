Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине, – глава Пентагона Остин

Американские танки Abrams в ближайшее время прибудут в Украину.

Источник фото: ArmyInform

Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания «Рамштайн» в Германии объявил о поступлении американских танков M1 Abrams в Украину, – сообщает Министерство обороны США.

Остин также отметил, что вклад США в военную помощь Украине является значимым и продолжает укреплять партнерство между двумя странами в сфере обороны.

«Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы предоставляем Украине, использовали эффективно и должным образом. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине», – сказал Остин.

Танки Abrams славятся своей высокой мобильностью и эффективностью на поле боя. Их доставка в Украину может повысить обороноспособность украинских вооруженных сил в контексте конфликта на востоке страны.

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