Зеленский призвал ООН исключить рф из Совета безопасности

Зеленский впервые с начала войны россии в Украине лично появится на Генассамблее ООН и призвал исключить агрессора из Совета безопасности.

Источник фото: Tagesschau

Перед выступлением на Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить россию из Совета безопасности, – сообщает Tagesschau.

Зеленский раскритиковал ООН за то, что несмотря на агрессивную войну против его страны, россия продолжает быть у власти.

Он заявил, что в международном сообществе «все еще есть – это стыдно, но все же – место для российских террористов».

Отмечается, что Президент Украины сегодня впервые с момента нападения россии на Украину лично появится на Генассамблее ООН.

В начале общих дебатов также выступят президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также федеральный канцлер Олаф Шольц.

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