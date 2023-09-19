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Зеленський закликав ООН виключити рф з Ради безпеки

12:30, 19 вересня 2023
Зеленський вперше з початку війни росії в Україні особисто з’явиться на Генасамблеї ООН та закликав виключити агресора з Ради безпеки.
Зеленський закликав ООН виключити рф з Ради безпеки
Джерело фото: Tagesschau
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Перед виступом на Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський закликав виключити росію з Ради безпеки, – повідомляє Tagesschau.

Зеленський розкритикував ООН за те, що незважаючи на агресивну війну проти його країни, росія продовжує бути при владі. 

Він заявив, що у міжнародному співтоваристві «все ще є – це соромно, але все ж – місце для російських терористів».

Зазначається, що Президент України сьогодні вперше з моменту нападу росії на Україну особисто з’явиться на Генасамблеї ООН.

На початку загальних дебатів також виступлять президент США Джо Байден, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, а також федеральний канцлер Олаф Шольц.

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