Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, – глава Пентагону Остін

Американські танки Abrams найближчим часом прибудуть в Україну.

Джерело фото: ArmyInform

Глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання «Рамштайн» у Німеччині оголосив про надходження американських танків M1 Abrams до України, – повідомляє Міністерство оборони США.

Остін також зауважив, що вклад США в військову допомогу Україні є значущим і продовжує зміцнювати партнерство між двома країнами у сфері оборони.

«Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно. Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні»,– сказав Остін.

Танки Abrams славляться своєю високою мобільністю та ефективністю на полі бою. Їх доставка до України може підвищити обороноздатність українських збройних сил у контексті конфлікту на сході країни.

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