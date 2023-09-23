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Экс-главу «Роскосмоса» Рогозина сделали «сенатором» оккупированной Запорожской области

16:35, 23 сентября 2023
Рогозин обрадовался «назначению» и даже записал видеоролик.
Экс-главу «Роскосмоса» Рогозина сделали «сенатором» оккупированной Запорожской области
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В субботу, 23 сентября, коллаборационист Евгений Балицкий «назначил» бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина так называемым «сенатором» захваченной россиянами части Запорожской области. Про этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Слухи о якобы назначении Рогозина распространялись еще с начала недели. Кремль некоторое время рассматривал его кандидатуру на должность «сенатора» от оккупированной Запорожской области.

Стоит отметить, что Рогозин, обрадовавшись новой «должности», даже прочитал отрывок из «Тараса Бульбы» Николая Гоголя, сделав акцент на родстве русских людей и на том, что русские захваченную землю в Запорожской области не отдадут.

Ранее сообщалось, что Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке.

Напомним, Дмитрий Рогозин прислал Эмануэлю Макрону осколок в «подарок».

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