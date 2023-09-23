«Ваш родственник попал в ДТП»: в МВД предупредили о самой распространенной схеме мошенников

Аферисты прибегают к разным способам, чтобы завладеть чужими средствами. Весьма популярна схема, которая непременно вызовет у жертвы жалость и безудержное желание помочь средствами. Суть этого способа заключается в том, что аферисты звонят по телефону и заявляют о якобы ДТП, в которое попал ваш родственник.
Он якобы находится в больнице и срочно нуждается в лечении. Они требуют перечислить денежные средства на свой счет. В результате человек переводит средства мошенникам, а с его родственником все хорошо.
В МВД рассказали, что делать в подобной ситуации:
- Положите трубку.
- Проверьте, где ваш родственник.
- Сообщите в полицию.
Очень важно не спешить переводить средства, поскольку аферисты специально давят на жалость, чтобы поскорее получить деньги.
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